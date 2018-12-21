Сагинтаев молодым ученым Казахстана: Прорывам в науке ничего не мешает

Можно просто утром проснуться и сказать "эврика" и все, ты знаменит - премьер-министр.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Алматы с рабочим визитом, чтобы ознакомиться с выполнением Послания президента, передает корреспондент Zakon.kz.

Встреча премьер-министра с молодыми учёными прошла в Академии наук.

- Мы радуемся открытиям, которые делаются в Казахстане. Без нового развития никакого не будет. Сегодня я бы хотел послушать вас, узнать, где наша наука находится, - начал разговор Сагинтаев.

Один из присутствующих гостей поднял вопрос о плагиате научных работ.

- По новым правилам, с 2011 года все докторские, магистерские работы проходят антиплагиат. Но что делать с теми учёными, которые получили степень до этого времени? Их диссертации невозможно посмотреть в открытом доступе. Второе, хотелось бы, чтобы в Казахстане не только присваивали научные степени, но и лишали их. Такая практика есть в России. Также они работают с сообществом Диссернет, - высказался директор Центра научных исследований Almaty Management University Данияр Сапаргалиев.

Бакытжан Сагинтаев принял к сведению эти моменты, но он считает, что прорывам в науке ничего не мешает:

- Если делать какое-то открытие, для этого нужна научная степень? Или можно просто утром проснуться и сказать "эврика" и все, ты знаменит. Тысячи докторов и рядом с тобой стоять не будут.

В ходе встречи молодые ученые и научные деятели рассказали о сложностях и проблемах в развитии отрасли.

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