Водителя автобуса, сбившего девушку в Астане, уволят

Уже сейчас он отстранен от работы.

На брифинге руководство компании ТОО "Астана LRT" прокомментировали ДТП на пешеходном переходе с участием автобуса, в котором пострадала девушка, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам директора департамента транспортного контроля ТОО "Астана LRT" Самата Шаймерденова, водитель автобуса маршрута № 54 отстранен от работы, а в последующем будет уволен.

"Девушка находится в больнице №2 с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Что касается водителя, он отстранен от работы. Руководством будет принято решение о увольнении. Плюс водители, которые серьезно нарушают правила ПДД, вносятся в черный список. Другие парки не нанимают таких водителей", - пояснил он.

Вместе с тем, председатель правления этого же ТОО Бекмырза Игенбердинов, что ни один из случаев ДТП с автобусами не остается без "полного разбора".

"Каждый случай - это реальный инцидент. Особенно, когда есть жертвы - это разбор полный. Почему: переработал, какое состояние было, вплоть до того, как у него в семье было на тот момент. Все аспекты внешние и внутренние полностью разбираются. Может, водитель не выспался. Потом принимается конкретное решение. Конечно, то, что он сбил на пешеходном переходе - это его вина, что бы ни было. И он понесет наказание. Водители об этом все знают, что ему грозит. А мы, конечно, все ситуации в центре квалификации досконально изучаем", - заключил глава компании.

Напомним, 20 декабря в Астане на пешеходном переходе автобус сбил девушку. На месте происшествия работали сотрудники полиции, которые составили протокол в отношении водителя.

Оксана Скибан, Астана.

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