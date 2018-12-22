Прокуратура возбудила дело по поводу срыва отопительного сезона в алматиском СИЗО

С начала отопительного сезона в колонии замерзают почти тысячи заключенных и около 300 сотрудников.

Алматинский следственный изолятор, который считается современным и соответствует всем стандартам, до сих пор не обеспечен нормальным отоплением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

С начала отопительного сезона в этой колонии замерзают почти тысячи заключенных и около 300 сотрудников.

В камерах холодно. Должны были запустить новую газовую котельную, но из-за задержки финансирования не смогли. Несмотря на это, руководство обещает, что в камерах потеплеет.

Начальник департамента уголовно-исполнительной системы города Алматы Манас Туякбаев говорит, что из-за трудностей с подключением газ не был вовремя подведен. Обогреватели были вынуждены покупать сами. Баня раз в месяц и все.

И если в отопительной системе температура воды всего 24 градуса, то о какой бане может идти речь. По факту срыва отопительного сезона правозащитники обратились в администрацию президента и уже получили ответ.

"Администрация Президента очень быстро отреагировала, отписала генеральному прокурору, взяла на контроль. И мы уже получили ответ. По статье хищение государственного имущества, бюджетных средств, в особо крупном размере по 4-1 части, возбуждено уголовное дело на директора "Енбек-Жаугашты" Баймуратова Жулдыза Ильясовича", - говорит председатель республиканской коалиции по вопросам защиты прав заключенных Константин Гудаускас.

В департаменте уголовно-исправительной системы все же обещают, что все наладится. Но когда? Вопрос остается открытым.

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