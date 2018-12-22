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Пешеход попал под тепловоз в Алматы и потерял ногу

Машинист не заметил произошедшего, скорую вызвали очевидцы.

Фото : Zakon.kz22 декабря 2018, 01:17

Вечером 21 декабря, в Алматы тепловоз сбил пешехода на железнодорожном мосту на пересечении улиц Райымбека и Байзакова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Пока неизвестны детали, известно лишь, что двигавшийся в южном направлении тепловоз сбил шедшего по мосту мужчину. Нога, при этом оказалась под колесами.

Машинист не заметил произошедшего, пострадавший отполз в сторону и стал звать на помощь. Его услышали прохожие и вызвали скорую.

Позже сотрудники полиции осмотрели поезд, обнаружили кровь.

По имеющимся сведениям, пострадавшего доставили в алматинскую больницу скорой неотложной помощи для ампутации правой голени.

Во всех деталях произошедшего разбирается полиция.


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