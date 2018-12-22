Жители села близ Астаны живут без воды, дорог и электричества

Местные власти утверждают, что сельчане виноваты сами, и к такому исходу привел стихийный "самозахват" земельных участков. Из-за чего и сильно вырос населенный пункт.

Жители села, которое находится всего в 20 км от Астаны, с нетерпением ждут снегопадов. Люди выходят на улицы с ведрами, чтобы набрать белый и чистый снег. Не для зимних игр и забав. Местные топят его, потому что другой воды в населенном пункте нет, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Снег люди стараются выбрать чистый, сразу после снегопада. Боятся всяких примесей. У многих дети. Сейчас в Коянды из четырех тысяч дворов центральным водоснабжением обеспечена лишь половина. Трубы провели до окраины микрорайона, где сейчас строится школа. Некоторые вырыли колодцы у дома, но и это не спасло.

Вода – источник жизни. Но это не относится к жителям 5 микрорайона села Коянды. Колодец есть почти у каждого, но вода из него совсем не пригодна, даже для стирки.

Аягановы переехали в село Коянды 4 года назад. Думали, ближе к столице жизнь спокойнее. Но сейчас большая семья столкнулась с трудностями.

"Вот эта вода, которая находится на глубины 18 м, такой глубины у нас колодец. Каждую неделю супруга моет эти баклажки. Но цвет у воды все равно вот такой".

Вода используется только для стирки и других хозяйственных нужд. Тогда как за питьевую им приходится платить немалые деньги.

"Питьевую воду мы покупаем. Одна такая бутылка стоит 450 тенге. В них где-то 60 л. Нас 9 человек, поэтому воды хватает только на одну неделю. А воду из колодца пить невозможно, мы же не можем рисковать здоровьем", - объясняет житель села Коянды Бахыт Аяганов.

Приходится жителям мириться и с тем, что напряжение в сети часто падает. Электроэнергию поставляет частная компания.

"Величина напряжения, вообще, ужасная – 110 Вольт. При таком напряжении электроприборы работают с перебоями. Поэтому мне приходится их выключать. Чтобы они не сгорели".

Еще одна проблема - дороги. Местные жители сдают деньги, чтобы сделали хотя бы насыпь. Но от паводка она все равно не спасает.

"Я уже три года здесь проживаю. И мы каждый год по 10-15 тысяч, со своего кармана, каждый дом скидывались. Чтобы себе хотя бы насыпную дорогу сделать. Чтобы машины ездили. Но по таким дорогам, практически, невозможно ездить на машине", - рассказывает житель села Коянды Жандос Жумагалиев.

Местные власти знают обо всем. Но утверждают, что сельчане виноваты сами, и к такому исходу привел стихийный "самозахват" земельных участков. Из-за чего и сильно вырос населенный пункт.

"Лет 5-7 назад, буквально за ночь жители поднимали дома. То есть, ставили фундаменты, стены, и когда приезжали органы власти, с акимата, участковые, они там "лезли" под бульдозер, под трактор. Это был большой резонанс. И в связи с этим, власти, чтобы "не раздувать" социальную напряженность, пошли навстречу", - говорит аким Кояндинского сельского округа Айбек Есеев.

Многие прописаны в Астане, а не по фактическому адресу проживания, сетуют представители власти. Из 21 тысячи жителей официально зарегистрировано лишь чуть более 10 тысяч. Поэтому поступления от налогов идут не в местную казну. Но несмотря на это, сейчас ведется подготовка всех документов для решения большинства социальных вопросов местного населения. По всей видимости, пока семье Аягановых и ее односельчанам придется зарабатывать не только на продукты, но и на воду, или растапливать снег. К счастью, его нынешней зимой выпало немало.

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