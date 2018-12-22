АДГСПК: Не всегда подарок от чистого сердца бывает благим

Дарение подарков является одним из наиболее распространенных проявлений коррупции на бытовом уровне.

В последние годы благодаря системным реформам, а также качественной реализации Антикоррупционной стратегии и Плана нации "100 конкретных шагов" существенно снижаются факторы, способствующие бытовой коррупции, значительно сокращаются и устраняются административные барьеры и существенно повышается качество оказания государственных услуг, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Дарение подарков является одним из наиболее распространенных проявлений коррупции на бытовом уровне.

На первый взгляд невинное дарение подарков таит в себе общественную опасность как форма проявления коррупции. Это подрывает авторитет власти и дискредитирует ее в глазах общества.

Те, кто допускают подобные правонарушения, привлекаются к административной либо уголовной ответственности.

В соответствии с нормами Закона "О государственной службе Республики Казахстан" принятие государственными служащими за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и иных форм от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан, относится к дисциплинарным проступкам, дискредитирующим государственную службу.

При этом статьей 676 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, установлено, что предоставление незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 200 месячных расчетных показателей или 481 000 тенге.

Кроме того, за получение должностными лицами незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, также предусмотрена административная ответственность по статье 677 КоАП в виде административного штрафа в размере 600 месячных расчетных показателей.

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В Северо-Казахстанской области два физических лица по трем фактам привлечены к административной ответственности за нарушение норм статьи 676 КоАП.

Так, Постановлением Специализированного административного суда г. Петропавловск Северо-Казахстанской области некая гражданка признана виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 676 КоАП РК, а именно в предоставлении незаконного материального вознаграждения в виде конфет "Rafaello" стоимостью 600 тенге главному специалисту отдела администрирования акцизов Управления администрирования косвенных налогов ДГД по СКО. В результате гражданка подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 200 МРП (481 000 тенге) в доход государства.

Другой гражданин накануне декабрьских праздников умудрился подарить двум сотрудникам Департамента статистики Северо-Казахстанской области торты "Молочная леди" и "Темный Ларри", стоимость которых по отдельности не превышает 3 тыс. тенге. В связи с полным признанием вины и ведением административного производства в сокращенном порядке штраф составил 481 000 тенге.

Уважаемые граждане, в преддверии Нового года, призываем Вас отказаться от привычек благодарить госслужащих за оказываемые государственные и иные услуги.

Если стоимость вознаграждения либо подарка превышает 2 МРП (4810 тенге), то в этом случае рассматривается уголовная ответственность лица, предоставляющего вознаграждение либо подарок.

Напоминаем, что труд государственных служащих за оказание государственных услуг, а также за выполнение должностных обязанностей оплачивается государством в виде установленной законодательством ежемесячной заработной платы.

Искоренение коррупции в любых ее проявлениях в первую очередь зависит от уровня терпимости к коррупции граждан страны.

Если Вы стали очевидцем факта дачи либо получения подарков, просим обращаться в Call-центр Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции для всех регионов республики – 1424, который работает по принципу 7/24. По обращениям будут приняты меры незамедлительного реагирования.

Граждане также могут обратиться с официальным письмом в АДГСПК, направить обращение на официальный блог Председателя Агентства или на его личную электронную почту.

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