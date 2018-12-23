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На берега Индонезии обрушилось цунами: есть жертвы

В результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.

Фото : РИА Новости23 декабря 2018, 08:09

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 43, пострадали 584 человека, сообщает РИА Новости.

Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:27 по местному времени (20:27 Астана).

Об этом говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным управления, еще два человека числятся пропавшими без вести. Отмечается также, что в результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.

Изначально сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших.

Уточняется, что число жертв может увеличиться.


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