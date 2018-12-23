На берега Индонезии обрушилось цунами: есть жертвы

В результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, возросло до 43, пострадали 584 человека, сообщает РИА Новости.

Волны цунами обрушились на западное побережье Индонезии 22 декабря в 21:27 по местному времени (20:27 Астана).

Об этом говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным управления, еще два человека числятся пропавшими без вести. Отмечается также, что в результате цунами разрушено большое количество домов и несколько отелей.

Изначально сообщалось о 20 погибших и 165 пострадавших.

Уточняется, что число жертв может увеличиться.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!