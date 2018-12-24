Утверждена предельная цена сжиженного газа на внутреннем рынке РК

Цена утверждена на период с 1 января по 31 марта 2019 года.

Фото : caravan.kz

Министр энергетики Казахстана своим приказом от 11 декабря 2018 года твердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Республики Казахстан вне электронных торговых площадок, передает Zakon.kz. Так, на период с 1 января по 31 марта 2019 года цена утверждена в размере 38 701,67 тенге (тридцать восемь тысяч семьсот одна тенге шестьдесят семь тиын) за тонну без учета налога на добавленную стоимость. Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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