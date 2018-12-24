Перепланировку квартир можно будет не согласовывать с ГАСК

Но это если речь не будет идти о несущих конструкциях в жилых квартирах.

На правительственном часе в Мажилисе вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев сообщил, что сегодня рассматривается возможность отмены согласования с ГАСКом (государственным архитектурно-строительным контролем) на перепланировку квартир, если перепланировка не касается несущей конструкции, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании депутат Снежана Имашева поинтересовалась сроками оформления документов на ввод в эксплуатацию построенного объекта.

"Сегодня для регистрации права собственности на вновь построенный объект гражданам приходится тратить на оформление документов по вине ГАСК несколько месяцев. В рамках последних изменений в законодательство по регулированию предпринимательской деятельности упрощены проверки организации застройки и разрешительные процедур. В соответствии с этими изменениями госкорпорация акт приемки в эксплуатацию объекта направляет в органы архитектуры и в ГАСК на предмет соблюдение заказчиком процедур, определенных правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур", - сказала она.

Как напомнила парламентарий, при этом данные органы должны дать письменный ответ в течение одного рабочего дня.

"Но на практике зачастую органы архитектуры и ГАСК в указанные сроки не укладываются, и вместо положенных 6-7 дней оформление занимает 30 суток. В связи с этим госкорпорации приходится приостанавливать регистрацию недвижимости, так как ответа от указанных органов нет - все это приводит к ненужной волоките. Какие принимаются вами меры для решения этого вопроса? Будет ли внедрена база данных органов архитектуры и ГАСК в ближайшее время и назовите конкретные сроки интеграции ваших информационных систем, чтобы своевременно предоставить данную услугу гражданам?" - обратилась Имашева к представителям госорганов.

В свою очередь вице-спикер палаты Владимир Божко добавил:

"Хотел бы обратить внимание – это касается и вопросов, когда идет переустройство квартир гражданами. Потому что там такая сложная процедура, что надо получить проект, утвердить (…). Процедура переделки квартиры, она доходит до месяца и более", - отметил он.

Вице-министр проинформировал, что информационные системы архитектуры и ГАСК интегрированы с системой ЦОН, потому что кроме этих услуг оказывают еще и ряд других услуг, в том числе по лицензированию. Он добавил, что сегодня Минюстом разработана Дорожная карта и уже есть регламент, который предусматривает выполнение этих работ до нового года.

"В течение этой недели уже утвержден. Будет выдано отдельное окно для ввода в эксплуатацию, и эта проблема будет снята. По ГАСК – том, что много времени занимает согласование. Мы проверяли. Я, к сожалению, скажу, что факты не подтверждаются. Теперь по ГАСК - они имеют право отказывать только в случаях, если имеется несоответствие подаваемых документов. То есть были замечания технадзора, авторского надзора или предписания. Если в документах нет материала, что эти нарушения исправлены. То тогда, естественно, возвращаются и эта волокита наступает", - указал он.

Также Ускенбаев ответил насчет перепланировки квартир.

"По квартирам, Владимир Карпович, сейчас в закон внесены поправки о том, что по изменениям перепланировки, которые не касаются несущей конструкции, согласование не будет требоваться", - уточнил он.

Такой расклад порадовал депутатов.

"Граждане вам низкий поклон сделают. Абсолютно правильно. Можно будет посмотреть как это сделать потом по процедурам", - заключил Божко.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!