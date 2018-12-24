В Сенате рассмотрели проекты международных соглашений

Документы переданы на рассмотрение палаты.

На расширенном заседании Комитета Сената по финансам и бюджету рассмотрен проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему", передает Zakon.kz.

Соглашение и Протокол к нему совершены в Астане 29 сентября 2017 года. Целью Соглашения является укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Хорватией путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Соглашение является двусторонним международным договором и заключается с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз – в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве.

В Соглашении предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Протокол к настоящему Соглашению предусматривает дополнительные положения относительно штрафов и помощи в сборе налогов.

Также рассмотрен законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики об освобождении от налогообложения отдельных видов дохода Китайско-Казахстанского Фонда сотрудничества производственных мощностей, осуществляющего прямые инвестиции в Казахстан".

Соглашение совершено в Астане 8 июня 2017 года. В целях поддержки реализации казахстанско-китайской программы в области индустриализации и инвестиций в Соглашении предусмотрено освобождение от налогообложения доходов Фонда в виде дивидендов.

Освобождение от налогообложения дохода фонда в виде дивидендов применяется только в отношении прямого участия фонда в Проектах. В отношении непрямого участия фонда в проектах освобождение от налогообложения предоставляется только в пределах доли участия Фонда в капитале других компаний. При этом список таких компаний утверждается решением Правительства Республики Казахстан.

Настоящее Соглашение не распространяется на другие применимые налоги. Кроме того, Соглашение предусматривает предоставление аналогичных налоговых льгот в отношении дивидендов при организации подобного совместного фонда на территории Китая.

Данное Соглашение остается в силе на период не менее 10 лет с даты вступления в силу до тех пор, пока одна из сторон не прекратит его действие посредством предварительного письменного уведомления другой стороне по дипломатическим каналам. В этом случае Соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения другой стороной письменного уведомления.

Документы переданы на рассмотрение палаты.

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