Почему в Казахстане процветает ломбардный бизнес

Казахстан в последнее время охватил настоящий ломбардный бум.

Депутаты предлагают жестче следить за деятельностью ломбардов. По словам владельцев таких точек приема вещей, Казахстан в последнее время охватил настоящий ломбардный бум. Только один пункт в день посещают, в среднем, 30 человек. Но не все ломбарды ведут честный бизнес, нередко там находят ворованные вещи, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Этот бизнес в последние годы стал прибыльным и успешно развивается. Что подтверждает и столичный предприниматель Сандибек Дуйсенбеков. Вот уже 10 лет как мужчина открыл вместе с партнерами свой первый ломбард. Чуть позже, 4 - в разных регионах, и 4 - в столице. По его словам, каждый из них ежедневно посещает 30-40 человек. И его товар не имеет криминального происхождения.

Сандибек Дуйсенбеков:

"Мы тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Они дают нам разные постановления, фотороботы, списки с именами карманников. Благодаря этим сведениям наши сотрудники знают - можно принимать вещи или нет".

Краденные вещи, по словам бизнесмена, продаются в так называемых "ломбардах-однодневках". К таковым можно отнести и мелкие бутики на базарах. Их регулярно закрывают, но уже через некоторое время они вновь работают. Причина банальна – востребованность.

"У людей сейчас финансовое положение не очень хорошее: зарплата маленькая, работа есть не у всех. А семью кормить нужно. Поэтому жители вынуждены сдавать вещи в ломбарды, которые расположены на каждом шагу".

"Деньги всем нужны. Не всегда можно найти работу, а кому-то зарплату задерживают. Люди вынуждены обращаться в ломбард".

Больше клиентов – больше выручка. Маркетинговый ход – расширить список вещей, принимаемых в залог. Сегодня желающие могут сдать сюда шубу, бытовую технику и даже автомобиль. Время не стоит на месте, ломбарды модернизируются. Только вот от действий мошенников население до сих пор не застраховано. У покупателей есть все шансы приобрести краденый товар. А все потому, что в большинстве ломбардов не предоставляют документы.

Жандос Туяков, адвокат:

"Не у всех коллекционных вещей есть паспорт. Допустим, если вы хотите приобрести серьги без документов, вам их спокойно продадут. Поэтому нужно выработать реально работающий механизм, чтобы у каждого изделия была характеристика и необходимые документы. Только тогда, контроль будет слаженный, а воровство уменьшится".

Сейчас отследить недобросовестных владельцев и принять в отношении них соответствующие меры непросто. По закону ломбарды больше не относятся к организациям с лицензированной деятельностью. Именно поэтому депутаты настаивают на ужесточении наказания за правонарушения в этой сфере.

Бахтияр Макен, депутат мажилиса парламента РК:

"Если владелец ломбарда ведет незаконную деятельность, то его нужно наказать. Нести ответственность должен и человек, который дал добро на открытие этого ломбарда".

Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК:

"Ломбарды везде - это значит понижается качество жизни граждан. То есть, они уже последнее с себя снимают и относят в ломбард, чтобы получить хоть какие-то деньги".

Парламентарии считают, что уполномоченные органы должны взять под особый контроль деятельность ломбардов. Тем более, что их число постоянно растет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!