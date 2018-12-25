Нагима Ескалиева против Дильназ Ахмадиевой. Жесткая борьба в финале шоу X Factor

Смотрите гранд финал седьмого сезона самого масштабного проекта по поиску талантливых исполнителей X Factor на Первом канале "Евразия", в субботу, 29 декабря в 19.15 и итоги голосования в 23.30.

Самый грандиозный проект нынешнего сезона на казахстанском телевидении X Factor подходит к концу, передает Zakon.kz.

В следующую субботу, в канун новогодних праздников, 29 декабря Первый канал "Евразия" в прямом эфире покажет гранд финал международного конкурса, где за победу, звание Х Фактора и семи миллионов тенге, в творческой борьбе на сцене сойдутся два лучших участника шоу, прошедшие все этапы, еженедельные концерты и зрительское голосование. Это 16-летняя Дильнура Биржанова из Астаны – представительница категории "Младшие" наставника Дильназ Ахмадиевой и квартет InCoro представляющие категорию "Группы" наставника Нагимы Ескалиевой. Каждый из членов жюри со своим участником намерен победить в седьмом сезоне проекта и отступать не собирается.

"Моя категория – это молодые участники. Молодежь это наше будущее. Глоток свежего воздуха. Они другие. И именно молодые артисты как никто другой могут представлять нашу страну на международном уровне. В группе Нагимы Ескалиевой тоже молодые ребята, но не думаю, что группа - это то, что ищет шоу-бизнес Казахстана", - говорит Дильназ Ахмадиева.

Певица и наставник считает, что группа InCoro – это академически артисты, и во всех жанрах они выступать не смогут. Солистка Биржанова, наоборот, по мнению Дильназ – уже готовый артист. Трудоспособная, стабильная и очень талантливая. Но Нагима Ескалиева считает по-другому. В интервью Главным новостям Первого канала "Евразия" она объяснила, почему казахстанской сцене необходим именно бойз-бэнд:

"Мальчишки из группы InCoro – это профессионалы своего дела. Все четверо имеют музыкальное образование, у них потрясающие голоса, слух и внешность. Всем ребятам от 17 до 20 лет. Они молодые, полные сил и именно такого проекта давно не хватает казахстанской сцене. На гранд-финале я прошу казахстанцев голосовать за моих подопечных, до победы нам остался один шаг! Отправляйте sms с цифрой 5 на номер 3075!"

К слову, за участницу Дильнуру Биржанову нужно отправлять sms с цифрой 7 на тот же номер. Смотрите гранд финал седьмого сезона самого масштабного проекта по поиску талантливых исполнителей X Factor на Первом канале "Евразия", в субботу, 29 декабря в 19.15 и итоги голосования в 23.30! Как вы считает кто победит в заключительной битве?

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