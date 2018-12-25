Посмотреть и оплатить сумму налога на транспорт можно онлайн

В настоящее время вышеуказанная возможность доступна жителям Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

На eGov в пилотном режиме запущен сервис по просмотру и оплате предстоящих налоговых платежей физических лиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальные информационные технологии".

Данный сервис разработан с целью автоматического информирования о сумме и органе уплаты налога.

Теперь, за счет интеграции баз данных Комитета административной полиции Министерства внутренних дел РК и Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, налогоплательщику больше нет необходимости рассчитывать сумму оплаты налога на каждый транспорт отдельно.

Общая сумма отражается в сервисе и указываются все необходимые данные для уплаты (КНП, КБК, КНО).

Сервис размещен в разделе "Сервисы" на главной странице eGov.kz.

В настоящее время вышеуказанная возможность доступна жителям Карагандинской и Северо-Казахстанской областей.

После завершения пилотного режима, сервис будет доступен для общего пользования на всей территории страны, а также будет возможность проверить и оплатить предстоящие налоговые платежи по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

Напомним, ранее услуга ранее предоставлялась только через Комитет государственных доходов РК.

Налог на транспортные средства должны быть уплачены до 31 декабря текущего года.

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