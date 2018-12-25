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Упростить доступ к ипотеке полицейским предлагают в Казахстане

Возможна частичная дотация местными бюджетами, возможно министерством, первоначальных взносов.

Фото : Казинформ25 декабря 2018, 14:40

В Казахстане разработана Дорожная карта по модернизации органов внутренних дел. Об этом сообщил председатель общественного совета при МВД РК Марат Когамов журналистам на конференции по вопросам прозрачности деятельности правоохранительных органов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Проект Дорожной карты разработан, согласован со всеми государственными органами, осталось дело за Правительством принять соответствующее постановление, которое подпишет Премьер-министр. Многое изменится - 9 разделов, каждый из них сам по себе революционный в полиции. Я очень сожалею, что на этом мероприятии нет текста этого проекта, но он размещен на соответствующих сайтах", - сказал Марат Когамов.

По его словам, Дорожная карта предполагает множество изменений.

"9 разделов и 54 пункта, даже это количество говорит само за себя. Ожидается очень много изменений, это не только оптимизация, в том числе сокращение численности личного состава, улучшение социально-правового положения сотрудников, повышение окладов, дифференциация заработной платы, более близкий короткий доступ полицейских к ипотеке. Частичная дотация местными бюджетами, возможно министерством, первоначальных взносов", - добавил Марат Когамов.


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