Почти 37 тысяч вкладчиков ЖССБК отметили новоселье в 2018 году

42% займов были выданы для покупки жилья на первичном рынке и 52% кредитов - для приобретения квартиры на вторичном рынке.

В 2018 году ЖССБК выдал рекордное количество займов для покупки жилья. Его вкладчики справляли по 100 новоселий в день. Ключи от квартир получили почти 37 тыс. казахстанцев, передает Zakon.kz.

На данный момент новоселье уже отметили 36 790 вкладчиков банка. При этом 42% займов были выданы для покупки жилья на первичном рынке и 52% кредитов - для приобретения квартиры на вторичном рынке. Чаще всего новоселье отмечали в Астане, Алматы и Актюбинской области.

Каждый четвертый кредит ЖССБК выдал в рамках программы "Нұрлы жер". Еще 1 900 займов были выданы военнослужащим. Для них банком в этом году впервые была разработана отдельная жилищная программа.

"Всего за время работы банка мы помогли улучшить жилищные условия порядка 170 000 казахстанцев. Сейчас в ЖССБК насчитывается 119 тыс. действующих кредитов. И большая часть из них – 27 тыс. заемщиков - имеют доход в пределах 50 – 100 тыс. тенге, еще 19 тыс. заемщиков получают зарплату в размере 100 – 140 тыс. тенге, 13 тыс. клиентов банка смогли взять заем и купить квартиру при доходе в 50 тыс. тенге. Это возможно благодаря уникальной системе жилищных строительных сбережений. Она позволяет обрести крышу над головой людям с любым уровнем дохода. При этом, для тех, кто дисциплинированно копит и ежемесячно откладывает деньги на счет в банке, упрощена процедура подтверждения платежеспособности", - рассказала глава банка Ляззат Ибрагимова.

Сейчас банк занимает первое место на рынке долгосрочных вкладов. На его счетах деньги на будущее жилье копят более 1,2 млн казахстанцев. Каждый 8 депозит открыт на ребенка до 18 лет. Максимальная сумма накоплений на детском депозите – 10,4 млн тг. Счет открыт на 10-летнего вкладчика.

По итогам 2018 года ему, как и остальным вкладчикам банка, будет начислена премия государства в размере 20%, она начисляется на сумму, не превышающую 481 000 тг. За счет этой премии и вознаграждения банка ГЭСВ по депозитам доходит до 13,3%.

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