Паралимпийцу Колядину вручили президентский орден "Құрмет"

Орден Колядину вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов во время торжественной церемонии чествования "Лучших спортсменов и тренеров Костанайской области 2018 года".

Фото : Отдел информационной политики и взаимодействия со СМИ по области

Первый в истории независимого Казахстан чемпион Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), в лыжных гонках на дистанции спринт 1,5 километра классическим стилем Александр Колядин, указом Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года награжден орденом "Құрмет", сообщает Zakon.kz.

Орден Колядину вручил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов во время торжественной церемонии чествования "Лучших спортсменов и тренеров Костанайской области 2018 года" 25 декабря 2018 года в новом спортивно-развлекательном комплексе Костаная.

Колядин Александр Анатольевич – 20 февраля 1973 года рождения, п. Сарыколь, Сарыкольский район, Костанайская область, Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан по лыжным гонкам.

В школьные годы занимался лыжными гонками. Был неоднократным призером областных и республиканских соревнований. Получил травму в результате автомобильной аварии в 1997 году (ампутация правой ноги). Работал сторожем, занимался разведением собственного хозяйства. В период 1998-2008 годов проходил длительный курс реабилитации и адаптации. К спортивным тренировкам приступил с 2010 года.

В 2011 году на районных соревнованиях был замечен тренером по Президентскому многоборью Кнышевым Василием Васильевичем, который порекомендовал перспективного спортсмена старшему тренеру Костанайской области по инвалидному спорту Писковому Анатолию Александровичу. За время спортивной карьеры, принял участие во многих международных паралимпийских стартах по лыжным гонкам.

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