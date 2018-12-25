В Алматы дачник зверски рубил топором пса на глазах 11-летнего ребенка

Общественники просят неравнодушных жителей помочь мальчику из неблагополучной семьи.

В горах Кенсая жители сняли последствия расправы над животным. По информации очевидцев, дачник увидел, как соседская собака зашла к нему во двор. Выгнав животное за ворота, он сначала натравил своего боевого пса, а затем решил забить до смерти соседскую собаку вилами и топором. Жестокую расправу устроили на глазах у 11-летнего ребенка, сообщает Zakon.kz.

"Вчера в горах Кенсая произошёл вопиющий по своей жестокости случай - в одной семье отвязался с цепи пёс, и побежал в сторону соседской дачи, к течной суке. Хозяин дачи, (имя удалено, - Авт.), прогнал Полкана (кличка собаки) за территорию, и когда пёс уже выбежал, натравил на него своего пса Буча. Его собака начала рвать Полкана, и в это же время подбегает сосед с вилами и топором, и с невероятной жестокостью и остервенением начинает убивать пса - протыкать вилами, наносить ему в голову и шею удары топором!" - описала события со слов очевидцев волонтер Наталья Василенко.

Как выяснилось, все действие развернулось перед глазами ребенка. По словам Василенко, сейчас мальчик находится в шоковом состоянии, не может успокоиться, задыхается от рыданий, пребывает в сильной стрессовой ситуации. Как следствие, не пошел в школу. Собака выжила, однако находится в тяжелом состоянии из-за большой кровопотери. Неравнодушные жители уже отвезли пса в ЦВМ на Узи и Рентген.

"Скорее всего, проломлен череп и перебит шейный позвонок , а так же вилами повреждены внутренние органы. Если потребуется лечение и реабилитации Полкана, прошу слёзно вас в этом помочь, так как у этой семьи, к сожалению, нет средств. Так же очень прошу помочь успокоить мальчика Женю, который сейчас в тяжелом психологическом состоянии от увиденного. Он в начале декабря написал письмо Деду Морозу, просил подарок на Новый Год, теплую куртку и теплые штаны, у него весенняя одежда, или снегокат- аргамак", - обратилась к алматинцам волонтер.

Телефон для помощи: 8-747-320-051-3.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!