Астанчане могут отогреться в дежурных автобусах на остановках
Сегодня, 25 декабря, в Астане температура понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с.
Фото : хабар 2425 декабря 2018, 17:37
Жителям Астаны в период морозов дадут возможность отогреться в дежурных автобусах на остановках, передает Zakon.kz.
"Сегодня в связи с погодными условиями районы определенных остановочных пунктов будут оснащены дежурными автобусами для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут", – сообщили в Astana LRT.
Дежурные автобусы будут стоять на следующих остановках:
Сегодня, 25 декабря, в Астане температура понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с.
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