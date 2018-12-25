Астанчане могут отогреться в дежурных автобусах на остановках

Сегодня, 25 декабря, в Астане температура понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с.

Жителям Астаны в период морозов дадут возможность отогреться в дежурных автобусах на остановках, передает Zakon.kz.

"Сегодня в связи с погодными условиями районы определенных остановочных пунктов будут оснащены дежурными автобусами для того, чтобы люди смогли согреться, ожидая свой маршрут", – сообщили в Astana LRT.

Дежурные автобусы будут стоять на следующих остановках:

Сегодня, 25 декабря, в Астане температура понизилась до -30 °С, по ощущению -38 °С, ветер 2 м/с.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!