В Астане потерялся и нашелся трехлетний мальчик

В полиции порекомендовала родителям не оставлять детей без присмотра.

В Астане во дворе дома 9 по улице Керей Жанибек хандар нашелся мальчик в возрасте 3-х лет, сообщает Zakon.kz.

Был одет в желтую кофту, синие джинсы, черные ботинки. Взрослых с ним не было.

В отделении полиции № 13 по адресу Сауран 9, граждан располагающих какой-либо информацией, попросили обратиться в полицию.

Позже родители мальчика нашлись. Они были на работе, когда малыш оставался дома с родственниками.

Когда старший брат ушел на работу, а другой брат спал, малыш самостоятельно вышел из дома. Когда младший брат проснулся, то подумал, что старший забрал мальчика с собой.

Сейчас мальчик дома с мамой.

В полиции порекомендовала родителям не оставлять детей без присмотра.

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