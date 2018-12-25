В Астане потерялся и нашелся трехлетний мальчик
В полиции порекомендовала родителям не оставлять детей без присмотра.
В Астане во дворе дома 9 по улице Керей Жанибек хандар нашелся мальчик в возрасте 3-х лет, сообщает Zakon.kz.
Был одет в желтую кофту, синие джинсы, черные ботинки. Взрослых с ним не было.
В отделении полиции № 13 по адресу Сауран 9, граждан располагающих какой-либо информацией, попросили обратиться в полицию.
Позже родители мальчика нашлись. Они были на работе, когда малыш оставался дома с родственниками.
Когда старший брат ушел на работу, а другой брат спал, малыш самостоятельно вышел из дома. Когда младший брат проснулся, то подумал, что старший забрал мальчика с собой.
Сейчас мальчик дома с мамой.
В полиции порекомендовала родителям не оставлять детей без присмотра.
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