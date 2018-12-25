Почти 10 тонн мертвой рыбы изъято в Атырауской области

Причины гибели рыбы назовут по результатам лабораторных исследований к концу декабря текущего года.

По факту гибели рыбы в Атырауской области на участках реки Урал заведены два уголовных дела, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом пресс-секретарь комитета лесного хозяйства МСХ РК Сакен Дилдахмет разместил на своей странице в Facebook.

По состоянию на 25 декабря 2018 года из Урала изъяли 9,9 тонны снулых рыб (вобла, сазан, лещ, карась, осетровые). Рыба осетровых пород изъята на участках, принадлежащих садковому рыбоводному хозяйству ТОО "Луговской конный завод" — 3,4 тонны, и республиканскому предприятию "Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод" — 1,5 тонны.

При Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира работает межведомственная комиссия, созданная для выяснения причины гибели рыб. Возбуждено два уголовных дела — по статье 336 УК РК "Нарушение правил охраны рыбных запасов", а также по статье 328 "Загрязнение, засорение или истощение вод".

Департаментом экологии по Атырауской области начаты внеплановые проверки на предприятиях, которые сбрасывают воду в Урал.

Первые лабораторные исследования показали превышение ПДК хлоридов в воде в 1,5-2 раза.

Тушки всех снулых рыб хранятся в холодильных камерах и будут утилизированы после окончания следственных мероприятий.

Причины гибели рыбы назовут по результатам лабораторных исследований к концу декабря текущего года.

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