Прохожие задержали грабителя в Алматы

Грабитель выхватил у девушки смартфон, но далеко не убежал.

Преступник выхватил у девушки телефон в Алматы, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Солодовникова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Девушка шла по пешеходному переходу и, по ее словам, отправляла голосовое сообщение по смартфону.

Этим привлекло внимание находящегося неподалеку парня.

Он подбежал, выхватил телефон и бросился бежать по проспекту Гагарина вниз. Девушка, с криком "Вор", побежала за ним.

На перекрестке улиц Гагарина - Сатпаева стояли молодые ребята. Услышав крики и сразу разобравшись в ситуации, они рассыпались и стали отрезать грабителю пути к бегству.

Видя, что "загнан", тот выбросил смартфон. Ребята его повалили, скрутили и сразу позвонили в полицию. Патруль "Буран 148" прибыл буквально через две минуты.

У задержанного не оказалось с собой документов, но с его слов, он гражданин Узбекистана. Свою вину в грабеже отрицал, утверждая, что никакого телефона не видел.

На месте происшествия работает опергруппа.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!