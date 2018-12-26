Полицейских Казахстана ожидает внеочередная аттестация

Аттестацию предлагается провести до 1 июля 2019 года.

На сайте открытых НПА появился проект указа Президента о проведении внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Информация размещена Министерством внутренних дел РК. Публичное обсуждение продлится до 8 января 2019 года.

В тексте проекта указа сказано следующее.

В соответствии со статьей 47-1 Закона Республики Казахстан от 6 января 2011 года "О правоохранительной службе" постановляю:

1. Образовать Высшую аттестационную комиссию при Президенте Республики Казахстан по проведению внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан (далее – Комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Комиссии;

2) состав Комиссии;

3) Правила проведения внеочередной аттестации сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан.

3. Администрации Президента Республики Казахстан, Министерству внутренних дел Республики Казахстан до 1 июля 2019 года провести внеочередную аттестацию сотрудников полиции органов внутренних дел Республики Казахстан, а также принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

Согласно положению о высшей аттестационной комиссии, внеочередную аттестацию пройдут:

председатели Комитетов административной полиции, миграционной службы и их заместителей;

начальники департаментов центрального аппарата Министерства внутренних дел Республики Казахстан и их заместители;

начальники департаментов полиции областей, столицы, городов республиканского значения и на транспорте, а также их заместители;

начальники Алматинской, Карагандинской, Костанайской академий, Актюбинского юридического института, Учебного центра МВД (г.Шымкент) и их заместители;

кандидаты в состав центральной аттестационной комиссии органов внутренних дел Республики Казахстан;

представители МВД Республики Казахстан в международных организациях и министерствах внутренних дел зарубежных стран.

Председателем комиссии будет руководитель Администрации Президента Республики Казахстан. Также туда войдет помощник Президента - секретарь Совета Безопасности РК, заместитель руководителя Администрации Президента, генеральный прокурор РК, председатель КНБ, председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, министр внутренних дел Республики Казахстан и другие.

Основными критериями оценки при внеочередной аттестации предполагается определить следующие:

1) способность сотрудников выполнять возложенные на них должностные обязанности и результаты их работы;

2) уровень знаний и практических навыков.

Дополнительные критерии оценки аттестуемых сотрудников с учетом специфики и возложенных на них должностных обязанностей определяются Министром внутренних дел Республики Казахстан.

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