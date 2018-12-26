В Астане задержали россиянку, воровавшую кошельки и телефоны в торговых центрах

В ходе разбирательства установлена причастность задержанной к трем кражам чужого имущества в торгово-развлекательных комплексах левобережья.

Полицейскими Астаны задержана "воровка-гастролерша", подозреваемая в серийных кражах, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

В период с 22 по 23 декабря текущего года в полицию обратились ряд граждан о том, что при посещении бутиков в торговых центрах из сумок были похищены кошельки с денежными средствами и сотовые телефоны.

При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела криминальной полиции УП района "Есиль" задержана и водворена в изолятор временного содержания Департамента полиции города 29-летняя гражданка Российской Федерации, временно проживающая в столице.

В ходе разбирательства установлена причастность задержанной к трем кражам чужого имущества в торгово-развлекательных комплексах левобережья. Пользуясь тем, что выходные дни в торговых центрах столицы многолюдно, улучив момент, женщина похищала из сумок посетительниц ТРЦ кошельки с деньгами и мобильные телефоны. По фактам краж проводится досудебные расследования.Продолжается проверка причастности задержанной к аналогичным кражам, ранее совершенным на территории города.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данной гражданки просим обратиться в Управление полиции района "Есиль" ДП г.Астаны по адресу (Коргалжинское шоссе 21) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 716557, 716563 либо на "102".

Полицейские Астаны в преддверии новогодних праздников обращаются к жителям и гостям города и просят быть внимательными и не терять бдительности, чтобы не стать жертвой воров. В период проведения праздничных мероприятий в местах массового скопления граждан просим заботиться о сохранности своего имущества и не оставлять без присмотра личные вещи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!