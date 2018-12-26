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Пьяный полицейский врезался в иномарку в Астане

Сотрудника полиции уже уволили со службы.

Фото : Газета "Литер"26 декабря 2018, 13:08

Пользователи соцсетей опубликовали видеосъемку сотрудника полиции, совершившего ДТП 24 декабря. Автомобиль с нетрезвым полицейским врезался в задний бампер иномарки, сообщает Zakon.kz.

В ролике девушка пыталась заснять документы полицейского, однако тот лишь говорил, что работает в "ГАИ". ДТП произошло в районе магазина "Орбита".

"За совершение ДТП в отношении него составлен административный материал по статье 608 (управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения). Также привлечены к дисциплинарной ответственности руководство данного подразделения", - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

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Публикация от Алматы | Almaty ???????????????? (@kris_p_almaty) 25 Дек 2018 в 9:12 PST

Сотрудник полка дорожно-патрульной полиции на основании заключения служебного расследования и решения Дисциплинарной комиссии 25 декабря уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.


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