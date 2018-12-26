Пьяный полицейский врезался в иномарку в Астане
Сотрудника полиции уже уволили со службы.
Фото : Газета "Литер"26 декабря 2018, 13:08
Пользователи соцсетей опубликовали видеосъемку сотрудника полиции, совершившего ДТП 24 декабря. Автомобиль с нетрезвым полицейским врезался в задний бампер иномарки, сообщает Zakon.kz.
В ролике девушка пыталась заснять документы полицейского, однако тот лишь говорил, что работает в "ГАИ". ДТП произошло в районе магазина "Орбита".
"За совершение ДТП в отношении него составлен административный материал по статье 608 (управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения). Также привлечены к дисциплинарной ответственности руководство данного подразделения", - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сотрудник полка дорожно-патрульной полиции на основании заключения служебного расследования и решения Дисциплинарной комиссии 25 декабря уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4951823-2c000e0b0541e1b083e4170d42f19136
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...