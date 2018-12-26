Из Узбекистана экстрадирован владелец автобуса, в котором сгорели 52 человека

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

Из Узбекистана экстрадирован мужчина, которого подозревают в том, что его действия стали причиной возгорания автобуса, в результате чего погибли 52 человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

26 декабря сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев.

"Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области. После совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства, в связи с чем он был объявлен в международный розыск", - сообщили в надзорном органе.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

18 января 2018 года, примерно в 10.30 утра, на 1068 км автодороги "Самара-Шымкент" произошло возгорание двухъярусного автобуса марки "Kassbohrer", в котором находились 57 человек. В результате возгорания погибли 52 гражданина РУ, 5 человек получили ожоги.

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