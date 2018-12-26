Казахстан будет экспортировать бензин в Кыргызстан в феврале 2019 года

Надеемся, если до Нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующее соглашение с Кыргызстаном. Это означает, что где-то в феврале у нас будет возможность экспортировать - Бозумбаев.

Казахстан может начать экспортировать бензин в Кыргызстан в феврале 2019 года. Сейчас представители двух стран находятся на последней стадии согласования необходимых документов. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы на прошлой неделе получили ответ от кыргызской стороны, там соответствующего ответственного руководителя комитета назначили, провели двухранговые переговоры и разослали сейчас согласованную версию по госорганам. Надеемся, если до Нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующее соглашение с Кыргызстаном. Это означает, что где-то в феврале у нас будет возможность экспортировать, в первую очередь, бензин", - пояснил министр.

Дизельное топливо Казахстан экспортировать пока не собирается. Для начала в министерстве хотят понять границу потребления топлива в стране, и закрыть его "теневой" переток в соседние государства.

"Мы считаем, что наши возможности потребления закрыть составляют где-то 120%, но пока мы идем ноздря в ноздрю, тонна в тонну. Поэтому по дизтопливу другой будет приказ совместно с Минфином. Мы будем выставлять посты по границам, которые будут усиливать контроль предэкспортный. И я введу своим приказом запрет на вывод дизтоплива автомобильным транспортом", - добавил Бозумбаев.

По авиакеросину Казахстан закрывает 100% внутренней потребности. Экспорт возможен только при наличии излишек. Мазута в стране достаточно, его хватает для того, чтобы закрывать потребности внутри государства и экспорт.

Татьяна Ковалева, Астана

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