В Уральске после урока физкультуры скончался 10-летний мальчик
Ребенок был в крайне тяжёлом состоянии, его доставили в ближайшую больницу.
Фото : из открытых источников26 декабря 2018, 15:55
25 декабря в средней школе поселка Асан школьник скончался после урока физкультуры в Уральске, передает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.
— Вызов поступил в 17:52, "скорая помощь" приехала через пять минут. Ребенок был в крайне тяжёлом состоянии, его доставили в ближайшую больницу. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти не удалось", — сообщили в управлении здравоохранения области.
Пока причину смерти не называют, она станет известна после судебно-медицинской экспертизы.
По словам одноклассников, 10-летнему мальчику стало плохо во время урока физкультуры.
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