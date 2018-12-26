Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Уральске после урока физкультуры скончался 10-летний мальчик

Ребенок был в крайне тяжёлом состоянии, его доставили в ближайшую больницу.

Фото : из открытых источников26 декабря 2018, 15:55

25 декабря в средней школе поселка Асан школьник скончался после урока физкультуры в Уральске, передает Zakon.kz со ссылкой на Уральскую неделю.

— Вызов поступил в 17:52, "скорая помощь" приехала через пять минут. Ребенок был в крайне тяжёлом состоянии, его доставили в ближайшую больницу. Медики провели все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, спасти не удалось", — сообщили в управлении здравоохранения области.

Пока причину смерти не называют, она станет известна после судебно-медицинской экспертизы.

По словам одноклассников, 10-летнему мальчику стало плохо во время урока физкультуры.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты