У врача, подозреваемого в причастности к смерти двух детей, отозвали лицензию

25 декабря 2018 года сертификат специалиста, выданный врачу - утратил действие, что отражено в электронной базе данных ГБД "Е лицензирование".

В Караганде у врача-анестезиолога, подозреваемого в причастности к смерти двух детей в частных стоматологиях Караганды, отозвали сертификат специалиста, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента охраны общественного здоровья Карагадинской области КООЗ МЗ РК.

Ранее Департаментом охраны общественного здоровья Карагандинской области Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК было подтверждено, что на основании поданной заявки в электронной государственной базе данных "Е-лицензирование" 1 октября 2018 года врачу анестезиологу был выдан сертификат специалиста для осуществления медицинской деятельности и допуска клинической практике по специальности "Анестезиология и реаниматология (токсикология) (детская)", государственная услуга была оказана в установленный законодательством срок 03.10.2018г. при рассмотрении электронной заявки и выдано разрешение (сертификат) на право работы, учитывая отсутствие оснований для мотивированного отказа ввиду действующих представленных документов: диплом, специализация, интернатура и результат пройденной оценки в Центре независимой экзаменации (более ничего не требуется по действующему законодательству).

Необходимо отметить, что ранее Департаментом материалы проведенной проверки были направлены в следственные органы в апреле текущего года ввиду выявленных нарушений в сфере здравоохранения со стороны медицинских работников для правовой оценки. Однако, следствием не были приняты все возможные меры по отстранению специалиста от работы до решения суда, несмотря на то, что статьей 158 Уголовно-процессуального Кодекса РК предусмотрено вынесения Постановления о возбуждении или ходатайства перед следственным судьей о запрете осуществления клинической практики и занятия должностей.

Учитывая указанные обстоятельства, а также то, что государственному органу стало известно, что завершена комиссионная судебно-медицинская экспертиза в рамках уголовного дела и предоставлена в следствие 31 октября 2018 года Департаментом инициированы письма и направлены в Департамент полиции Карагандинской области с ходатайством о вынесении постановления о запрете занятия должности и осуществления деятельности до решения суда.

Вместе с тем, Департаментом Карагандинской области подано заявление в Прокуратуру области об обеспечении содействия по вынесению постановления о запрете деятельности данному специалисту учитывая возможную угрозу и обеспечению контроля и надзора в целях защиты прав пациентов до вынесения решения суда.

Помимо этого, Департаментом проведен ряд переговоров непосредственно с врачом анестезиологом-реаниматологом, а также с его представителями адвокатами по уголовному делу и приняты оперативные меры реагирования, после чего в Департамент 25 декабря 2018 года поступило заявление непосредственно от самого врача анестезиолога-реаниматолога об отзыве сертификата специалиста ввиду отказа от дальнейшей деятельности в области медицины и ходатайства адвокатов об удовлетворении заявления врача.

В Департаменте в тот же день 25 декабря 2018 года было удовлетворено заявление врача, издан приказ согласно требованиям Закона "Об административных процедурах" об отзыве сертификата и произведена регистрация "прекращения действия сертификата" в электронной базе данных ГБД "Е лицензирование".

Таким образом, 25 декабря 2018 года сертификат специалиста, выданный врачу - утратил действие, что отражено в электронной базе данных ГБД "Е лицензирование".

В 2016 году Магжан Омаров привез из Жезказгана в карагандинскую стоматологию 13-летнюю дочь Жансаю, страдающую ДЦП. Врачи пообещали, что смогут вылечить ее зубы за один день под наркозом. Однако домой отец вернулся с мертвой дочерью. Эксперты пришли к заключению, что у девочки от наркоза произошел анафилактический шок. В случившемся мужчина винит врача-анестезиолога.

В феврале 2018 года под общим наркозом умер полуторогодовалый мальчик Семен Арзамасцев. Выяснилось, что анестезию в обоих случаях вводила один и тот же врач.

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