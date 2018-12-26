В ЗКО закрыли трассу

В регионе началась сильная метель.

В Западно-Казахстанской области 26 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и сильной метели перекрыт участок трассы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

С 16.00 закрыто движение на автодороге республиканского значения "Уральск – Таскала - граница РФ" (76-104 км поселок Таскала - граница РФ) для всех видов автотранспорта.

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