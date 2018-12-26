Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ЗКО закрыли трассу

В регионе началась сильная метель.

Фото : "Казахавтодор"26 декабря 2018, 21:51

В Западно-Казахстанской области 26 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и сильной метели перекрыт участок трассы, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казахавтодор".

С 16.00 закрыто движение на автодороге республиканского значения "Уральск – Таскала - граница РФ" (76-104 км поселок Таскала - граница РФ) для всех видов автотранспорта.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты