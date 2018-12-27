Казахстан и Хорватия будут укреплять сотрудничество налоговых служб

Товарооборот между странами с 2008 и по 2018 годы составил 1,4 млрд долларов.

Депутаты Сената Парламента РК на пленарном заседании палаты приняли закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и протокола к нему", передает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра финансов РК Алихана Смаилова, подобные международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами.

Представленное Соглашение, по его словам, преследует несколько задач. Во-первых, это укрепление сотрудничества налоговых служб обоих государств, обмен в будущем информацией по всем видам налогов.

"Во-вторых, соглашение устанавливает порядок, определяющий резидентство, который будет одинаково использоваться в обоих государствах. В-третьих, установить предельные ставки по таким пассивным доходам как дивиденды, проценты, роялти. В-четвертых, предоставить правовую основу для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств", - пояснил он.

Также глава ведомства проинформировал о товарообороте между двумя странами. С 2008 по 2018 годы он составил 1,4 млрд долларов.

"Объем взаимной торговли между Казахстаном и Хорватией за 2017 год значительно вырос, достигнув 317 млн долларов, в том числе экспорт - 304 млн долларов, импорт - 13 млн долларов. Увеличение товарооборота связано с ростом экспорта казахстанских нефтепродуктов", - указал министр.

Основными статьями казахстанского экспорта являются нефтепродукты и алюминий. В структуре импорта преобладают фармацевтическая продукция, косметические средства и текстильные изделия.

Оксана Скибан, Астана

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