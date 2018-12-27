Новый год будет горячим! Что покажут по ТВ в новогодние праздники

Начиная с 1 января Первый канал Евразия представляет долгожданную премьеру.

Доброй традицией стало для многих казахстанцев встречать Новый год в семейном кругу, за накрытым столом, под любимые песни и крылатые фразы "Иронии судьбы…". В сегодняшнем обзоре новогодняя телепрограмма лидера отечественного эфира - Первого канала Евразия. А это лучшие шоу-программы, концерты, новое кино и киношедевры на все времена.

31 декабря в эфире Первого в Казахстане - классика новогоднего эфира - "Ирония Судьбы или с Легким Паром", народные комедии - "Бриллиантовая рука" и "Джентльмены удачи", а также нестареющая классика - сказка "Золушка" с Яниной Жеймо. Всю неделю реалити-шоу "Калаулым" будет радовать аудиторию ярким прямым эфиром со звездными гостями в привычное время – 12.00. А 31 декабря команда проекта подготовила для зрителей невероятные новогодние сюрпризы. Звездной будет и новогодняя ночь на Первом, праздничный концерт стартует в 22.40.

За 5 минут до полуночи – поздравительная речь Президента страны Нурсултана Назарбаева.

Начиная с 1 января Первый канал Евразия представляет долгожданную премьеру – лучший российский многосерийный фильм 2018-го года - "Чужая кровь", все 20 серий которого буду показаны в дни новогодних праздников, и фэнтези-сериал "Бибилиотекари". Не обойдется эфир без любимого фильма "Один дома", детского юмористического тележурнала "Ушкалак", героев всех серий "Ледникового периода", звезд 80-х и 90-х в "Дискотеке Ретро-FM" и блокбастеров "Охотники за привидениями", "Джуманджи.Зов джунглей", "Аватар".

Особенной обещает быть первая суббота 2019-го. Закулисье самого масштабного, зрелищного и рейтингового проекта Первого канала Евразия - X Factor, зрители увидят в специальном фильме "X Factor. Как это было?" 5 января в 20.00.

Веселой и счастливой первой новогодней недели, вам! С наступающим Новым Годом!

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