Он связывает нижнюю и верхнюю части города.

В Алматы обновляется еще один автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление подвижного состава и увеличение маршрутной сети города. В ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек осмотрел новые автобусы, закупленные частным перевозчиком для обновления маршрута №141.

Маршрут будет обслуживаться 12-метровыми низкопольными автобусами, которые оборудованы кондиционерами, системой наклона кузова и соответствуют экологическому классу Евро-5.

Новые автобусы выедут на маршрут, курсирующий между мкр. Айнабулак и автостанцией "Мост" уже 30 декабря текущего года. Все водители маршрута одеты в новую единую форму. Зимний вариант состоит из брюк, рубашки с длинным рукавом, свитшота или пуловера, а также теплой куртки.

Всего в текущем году было запущено 479 новых автобусов, на следующий год планируется приобрести еще порядка 600 автобусов, при этом большую часть за счет внебюджетных средств.

Ранее на линии BRT появились первые электронные табло на остановках, куда выводится актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс. Проект реализуется за счет внебюджетных средств.

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