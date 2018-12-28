Экс-министр Куандык Бишимбаев попросил перевод в колонию-поселения

Ходатайство Бишимбаева рассматривается в Толебийском районном суде Туркестанской области.

Экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев сделал обращение по переводу в колонию-поселение. Решение о переводе Толебийский районный суд Туркестанской области примет 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

Сам осужденный участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи. Колония-поселение - это разновидность пенитенциарных учреждений, в которых отбывают наказание осуждённые к лишению свободы за преступления, совершённые по неосторожности, а также лица, впервые совершившие преступления небольшой или средней тяжести. В подобных учреждениях принята минимальная система безопасности.

По громкому коррупционному делу Куандыка Бишимбаева проходили 23 человека, среди которых двоюродный брат экс-министра. Некогда высокопоставленного чиновника признали виновным в хищении 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде, и неоднократном получении взяток. Его приговорили к 10 годам заключения. В доход государства конфисковали 2-этажный коттедж, который находится под Астаной. По имеющейся информации, собственником имущества станет сельский акимат. Куандык Бишимбаев отбывает наказание в колонии города Ленгер, что в 35 км от Шымкента.

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