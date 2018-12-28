Как изменятся госзакупки с 1 января 2019 года

Поправки направлены на совершенствование госзакупок и законодательное регулирование закупок квазигоссектора.

С 1 января 2019 года в Казахстане вводится в действие новый закон о госзакупках и закупках квазигоссектора. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов, передает Zakon.kz.

Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора" 27 декабря.

Как отметил на брифинге директор департамента законодательства госзакупок Минфина Сабит Ахметов, поправки направлены на совершенствование госзакупок и законодательное регулирование закупок квазигоссектора.

По словам С.Ахметова, закон позволит решить три главные проблемы: чрезмерная зарегламентированность закупок, низкая квалификация участников закупок и большая доля закупок из одного источника.

Как считает глава департамента, необходимо упрощение госзакупок.

"Первое - увеличивается пороговая сумма закупок из одного источника со 100 МРП до 500 МРП (с 240 500тг. до 1 202 500тг.). Это позволит упростить процедуры по малозначительным закупкам, - сказал он. - В основном, эта норма коснется заказчиков с небольшими бюджетами. Это детские сады, школы, поликлиники, больницы, дома культуры, интернаты, дома престарелых. В рамках введения четвертого уровня бюджета для сельских акиматов данный порог увеличивается до 3-х тыс. МРП (6 807 000 тг.). Для сельских акиматов данная норма будет действовать до 2021 года, на период формирования навыков работников сельских акиматов по проведению госзакупок".

Второе - в закупках способом запроса ценовых предложений (в закупках до 1 000 МРП или до 2 405 000тг) заказчикам дается право указывать в документации на фирменные наименования товаров. Это позволит закупать более качественные товары.

"Это обосновано тем, что сейчас в закупках способом запроса ценовых предложений имеется большая проблема поставки некачественных товаров, как правило, это контрафактная продукция. Такая продукция в целом соответствует техническим характеристикам, указанным в технической спецификации. Однако после приемки товаров и его эксплуатации они выходят из строя", - пояснил представитель Минфина.

Третье - законом предусматривается совершенствование системы централизованных закупок.

По словам С.Ахметова, централизованные закупочные органы будут функционировать на республиканском, областном и районном уровне на базе действующих единых организаторов.

"Сейчас каждый областной и районный акимат утверждает свой Перечень товаров, работ и услуг, закупаемых через единых организаторов. В целях единообразного подхода теперь закупки Единых рганизаторов будут определяться Минфином. Тем самым будут четко разграничены закупки централизованных служб", - отметил С. Ахметов.

Кроме того, в рамках централизованных государственных закупок предусмотрены нормы, позволяющие объединять мелкие закупки в один крупный лот. Это позволит стандартизировать закупки и загружать производственные мощности бизнеса на большие объемы.

Теперь централизованные закупочные органы будут закупать не по отдельности для одного заказчика, а сразу для нескольких заказчиков путем консолидации их потребностей.

Преимуществами такого подхода являются достижение лучшей цены и качества за счет большого объема закупок, возможности заключения сделок напрямую с производителями, сокращение расходов на проведение процедур закупок, стандартизации приобретаемых товаров, работ, услуг.

Касательно повышения квалификации и ответственности участников системы госзакупок директор департамента Минфина отметил ряд моментов.

Первое - устанавливается новое квалификационное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика.

Оно будет определяться по таким параметрам, как уплаченные налоги, наличие оборотных и основных средств, фонд оплаты труда.

Данная информация будет извлекаться автоматически из информационных систем Комитета государственных доходов.

Это также позволит повысить поступление налогов.

Второе - решается вопрос демпинга. Теперь дается четкое понятие "демпинговая цена" и ее недопущение.

Сейчас есть проблемы, когда участники закупок в погоне за контрактами необоснованно снижают цены (демпенгуют), что влечет ненадлежащее исполнение договорных обязательств.

Третье - в настоящее время появилась целая когорта "профессиональных жалобщиков", "троллей", для которых обжалование стало инструментом незаконной выгоды от срыва госзакупок.

Как правило, такие "профессиональные жалобщики" без намерения участия в закупках подают заявки в целях получения доступа к информации других участников в рамках взаимного просмотра.

Для исключения таких ситуаций предлагается:

- запретить потенциальным поставщикам, не внесшим обеспечение конкурсной заявки, просмотр документов других участников;

- не рассматривать жалобы потенциальных поставщиков, не принимавших участие в предварительном обсуждении конкурсной документации;

- не приостанавливать срок заключения договора по жалобам третьих лиц (не принимавших участие в закупках).

Четвертое - устанавливается платность услуг использования (доступа) веб-портала государственных закупок.

Одним из важных моментов С.Ахметов считает сокращение закупок из одного источника и снижения коррупции.

Первое - из 53 оснований закупок из одного источника исключаются 5 случаев:

- приобретения права природопользования;

- приобретения ценных бумаг, доли в уставном капитале юридических лиц;

- приобретения для осуществления монетарной деятельности, а также по управлению Национальным фондом РК и пенсионными активами;

- приобретения товаров, работ, услуг, осуществляемого в соответствии с международными договорами РК, по перечню, утвержденному Правительством РК, а также в рамках реализации инвестиционных проектов, финансируемых международными организациями, членом которых является РК;

- приобретения услуг по проведению технического и авторского надзора за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народа РК.

Второе - устанавливается обязанность заказчиков проводить повторные закупки в случае признания их несостоявшимся.

Это позволит сократить закупки из одного источника.

Третье - устанавливается запрет на привлечение субподрядчиков предприятиями "Енбек" уголовно-исполнительной системы МВД РК в рамках закупок из одного источника.

Это обусловлено тем, что предприятия Енбек получая напрямую госзаказ, вместо трудоустройства осужденных передавали все объемы на субподряд.

Четвертое - устанавливается административная ответственность членов конкурсной комиссии за несвоевременное рассмотрение заявок участников конкурса.

В рамках поручения главы государства и депутатских запросов по закупкам квазигоссектора законом предлагается следующее:

- установление административной ответственности работников квазигоссектора за нарушения правил закупок;

- перевод всех закупок квазигоссектора на электронный формат;

- утверждение Министерством финансов единых правил закупок субъектов квазигоссектора, за исключением фонда Самрук-Казына.

При этом правила Самрук-Казына будут утверждаться решением совета директоров фонда по согласованию с министерством финансов.

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