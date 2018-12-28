Шымкент официально стал городом республиканского значения

А Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую и ее административный центр перенесен из Шымкента в Туркестан.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Цель закона - приведение нормативно-правовой базы в соответствие с указом президента "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Казахстана".

Согласно документу город Шымкент отнесен к категории города республиканского значения, а Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую и ее административный центр перенесен из Шымкента в Туркестан.

В ряде законодательных актов при упоминании городов республиканского значения указывается ссылка на город Алматы, единственный до принятия указа город республиканского значения, помимо столицы, при этом ссылка указывается в единственном числе.

"Также в некоторых законодательных актах уровень города республиканского значения и столицы конкретизирован с указанием непосредственно городов Астаны и Алматы. Таким образом, город Шымкент в новом статусе, как город республиканского значения, не подпадает под действие отдельных законодательных актов, где уровень города республиканского значения и столицы конкретизирован", – говорилось в заключении профильного комитета мажилиса к законопроекту.

Для устранения этих пробелов законом предусматриваются поправки в конституционные законы "О выборах", "О судебной системе и статусе судей".

Также президент РК подписал сопутствующий закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административно-территориального устройства РК и противодействия теневой экономике".

Поправки касаются реформирования службы экономических расследований, введения налоговой амнистии для субъектов малого и среднего бизнеса, а также поправки в Налоговый кодекс по вопросам введения в действие норм по налогообложению города Шымкента в новом статусе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!