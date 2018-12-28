Президент Казахстана прокомментировал отношения с США

Америка является крупнейшим инвестором Казахстана, сообщил глава государства.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с представителями средств массовой информации рассказал о том, какие отношения выстроили Казахстан и Соединенные Штаты Америки, передает Zakon.kz.

"Химия заключается тогда, когда два политика друг друга понимают, бывает, разговаривают, а внутри растет и хочется сказать что-то такое. А у нас нет с США конфликтов, нерешенных вопросов. Америка является крупнейшим инвестором Казахстана, более 40 млрд долларов. Если мы говорим, общие инвестиции 300 млрд - из них больше 40. Наверное, будет 50 млрд в связи с Карачаганаком и новым направлением в Тенгизе. То есть это связывает крупнейшие компании Америки, они работают, и он (Трамп – прим. ред.) это прекрасно знает. У нас есть политическое партнерство, демократическое партнерство, всегда мы договаривались по вопросам экстремизма, терроризма. Мы были в этой коалиции, когда разбирательство с "Аль-Каидой" шло. Всегда мы находили общий язык, и я заметил, что у американцев есть желание развивать эти отношения, у нас нет других вопросов.

Президент рассказал о беседе про санкции вокруг России.

"В связи с тем, что санкционная борьба идет с Россией, нам это некомфортно, конечно, нас это задевает. Поэтому в конце разговора я говорил, чтоб нас не задело, мы ни при чем. Но это заденет, потому что это большая торговля с Россией, если там будет ухудшаться, естественно, нас это заденет. Мы договорились расширить стратегическое сотрудничество между нашими странами, о прямой телефонной связи. Он хочет советоваться по вопросам этого региона со мной, все выкладки, которые я ему говорил, были понятны. Мы говорили про Россию, Украину, Сирию, Северную Корею, Китай, обо всем говорили. Он хотел узнать мое мнение, я говорил напрямую все, что я думаю об этих вещах, и он это воспринимал и всем своим говорил: "Видите, у Казахстана вокруг нет ни одного врага, а мы?". Я хотел сказать: "А кто виноват-то?". Поэтому возникли такие отношения и они продолжаются. После встречи мы заключили контракты с крупными компаниями на 20 млрд долларов. После этого приехал министр торговли США, привез с собой бизнесменов, и эти контакты продолжаются: наши министры ездили, их министры приезжают, по многим вопросам мы заключаем соглашения. Наши знают, наверное, мы договорились о десятилетней визе в Америку для казахстанцев. А американцы без виз могут приезжать для учебы. Мы создали уникальные условия с США. Я думаю, это мы правильно сделали. Химия, которая возникла, продолжает работать. Главное, не испортить".

Нурсултан Назарбаев подвел итоги прошедших в этом году важных событий в Казахстане. 27 декабря президент Казахстана провел встречу с представителями отечественных средств массовой информации и ответил на вопросы журналистов.

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