Двух пешеходов сбили в Алматы

Со слов очевидцев, они были в состоянии алкогольного опьянения.

В Алматы автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В тяжелом состоянии они попали в больницу, передает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Саина, южнее проспекта Рыскулова.

Chevrolet Cobalt двигался по Рыскулова в южном направлении. Напротив ТРЦ Domillion два человека перебегали дорогу в неположенном месте. Водитель поздно их заметил и совершил наезд. От удара пешеходы разлетелись в разные стороны. С серьезными травмами их госпитализировали в больницу.

Со слов очевидцев, которые помогали грузить пострадавших в скорую помощь, от сбитых шел запах алкоголя.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые разберутся во всех обстоятельствах.

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