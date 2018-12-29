Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Двух пешеходов сбили в Алматы

Со слов очевидцев, они были в состоянии алкогольного опьянения.

Фото : Соцсети29 декабря 2018, 06:23

В Алматы автомобиль наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте. В тяжелом состоянии они попали в больницу, передает Zakon.kz.

ДТП произошло по улице Саина, южнее проспекта Рыскулова.

Chevrolet Cobalt двигался по Рыскулова в южном направлении. Напротив ТРЦ Domillion два человека перебегали дорогу в неположенном месте. Водитель поздно их заметил и совершил наезд. От удара пешеходы разлетелись в разные стороны. С серьезными травмами их госпитализировали в больницу.

Со слов очевидцев, которые помогали грузить пострадавших в скорую помощь, от сбитых шел запах алкоголя.

На месте работают сотрудники дорожной полиции, которые разберутся во всех обстоятельствах.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты