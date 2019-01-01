Митрополит Рязанский раскритиковал "Иронию судьбы"

Священнослужитель отметил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк раскритиковал в своем предновогоднем обращении к прихожанам фильм Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Видеозапись опубликована на сайте канала просветительского портала "Логос", передает РИА Новости.

По словам священнослужителя, на первый взгляд в фильме нет ничего плохого, но это не так. Сюжет картины заключается в том, что главный герой крепко выпил и нашел свою любовь, отметил митрополит. Однако при этом он предал свою невесту.

"Церковь призывает людей к труду, к постоянной работе над собой… А здесь совсем другая картина – для того, чтобы случилось чудо, не нужен труд, можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдет само собой", – считает митрополит.

Священнослужитель отметил, что идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

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