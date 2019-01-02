Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Президент соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!