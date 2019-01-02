Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Владимиру Путину
Президент соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске.
Фото : Открытые источники2 января 2019, 17:32
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.
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