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Назарбаев отправил телеграмму соболезнования Владимиру Путину

Президент соболезнует в связи с трагедией в Магнитогорске.

Фото : Открытые источники2 января 2019, 17:32

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял весть о трагической гибели людей в результате взрыва в жилом доме в городе Магнитогорске, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"От имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать слова соболезнования и сочувствия родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.


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