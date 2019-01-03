Молодежная сборная Казахстана по хоккею одержала первую победу на ЧМ-2019

Ранее в рамках группового этапа казахстанцы уступили Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4), став последней командой в группе В.

В матче за сохранение прописки в элите казахстанцы переиграли Данию, передает СИА "SPORTINFORM".

Отметим, что датчане перебросали наших хоккеистов более чем в два раза - 43 броска против 19. Однако подопечные Сергея Старыгина показались сверхвысокую реализацию, забив 4 шайбы.

Ранее в рамках группового этапа казахстанцы уступили Финляндии (0:5), США (2:8), Словакии (2:11) и Швеции (1:4), став последней командой в группе В. Разница забитых и пропущенных голов - 5:28. Датчане с четырьмя поражениями и разницей шайб 0:26 стали худшей командой в группе А.

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