Сильный тропический шторм в Таиланде: МИД обратился к казахстанцам

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января.

Министерство иностранных дел РК обратилось к казахстанцам, находящимся в Таиланде, в связи с сильнейшим тропическим штормом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации официальных властей Таиланда, сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм "Пабук" находится юго-западнее островов Спратли, движется в сторону Сиамского залива и 5 января достигнет побережья Таиланда.

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января – в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим незамедлительно обратиться в Посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на сайте МИД РК", - говорится в сообщении ведомства.

Контакты:

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