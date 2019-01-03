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Сильный тропический шторм в Таиланде: МИД обратился к казахстанцам

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января.

Фото : regnum.ru3 января 2019, 08:15

Министерство иностранных дел РК обратилось к казахстанцам, находящимся в Таиланде, в связи с сильнейшим тропическим штормом, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации официальных властей Таиланда, сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм "Пабук" находится юго-западнее островов Спратли, движется в сторону Сиамского залива и 5 января достигнет побережья Таиланда.

Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января – в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций просим незамедлительно обратиться в Посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на сайте МИД РК", - говорится в сообщении ведомства.

Контакты:

г. Бангкок , ул. 93/1 Wireless, здание GPF Witthay Towers “A", офис 804 А

Тел.: 8-10-66-2254-30-43.


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