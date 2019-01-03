Назарбаев подписал поправки по вопросам здравоохранения

При разработке закона использовался международный опыт.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", направленный на совершенствование системы здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Как отмечалось, внесенные в законодательство РК изменения и дополнения позволят урегулировать вопросы в фармацевтическом секторе, трансплантации органов и тканей, усовершенствовать систему правового регулирования изделий медицинского назначения и медтехники, оказания телемедицинских услуг, повысить статус национальной медицины и уровень медицинского обслуживания граждан, что в конечном итоге обеспечит доступность и конкурентоспособность системы здравоохранения.

Документом предусматриваются нововведения в 11 законодательных актах, в том числе в Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения, Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах и Кодексе об административных правонарушениях.

В частности, речь идет о внедрении новой модели государственного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования; совершенствовании системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрении единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствовании вопросов охраны общественного здоровья; совершенствовании системы медицинского образования и науки, повышении качества подготовки медицинских кадров и другие направления. Новая модель ГОБМП и ОСМС соответствует принципам ВОЗ по всеобщему охвату населения услугами здравоохранения.

Так, в рамках ГОБМП медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане. Медицинская помощь в системе ОСМС будет включать медуслуги сверх ГОБМП, что станет существенным стимулом для участия населения в системе ОСМС. С целью обеспечения эффективного управления и развития конкуренции в сфере здравоохранения законом предусматривается: расширение полномочий наблюдательных советов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения; внедрение коллегиальных исполнительных органов в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения; внедрение службы внутреннего аудита в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения.

Помимо этого, предусматривается наделение компетенцией Минздрава по разработке и утверждению правил формирования единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; местных исполнительных органов – по утверждению перспективных планов развития инфраструктуры здравоохранения по согласованию с Минздравом.

В результате реализации данных норм ожидается, что планирование государственных инвестиций будет рациональным, оптимизируются расходы больничных организаций, будет интегрирована медпомощь, появится привлекательность участия в развитии инфраструктуры для частного бизнеса.

Также закон предусматривает стратегическое партнерство в сфере медицинского образования и науки и оценки компетенций научно-педагогических кадров научных организаций и организаций образования в области здравоохранения, а также порядка оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования.

Кроме того, предусматривается обеспечение условий для триединства науки, практики и образования через механизм создания интегрированных академических медицинских центров и университетских клиник по аналогии Nazarbayev University.

Нововведения предполагают и совершенствование института донорства и оказания медицинской помощи больным туберкулёзом, дальнейшее совершенствование ОСМС, внедрение системы национальных счетов здравоохранения, пересмотр состава некоторых административных и уголовных правонарушений, устранение пробелов в действующем законодательстве по вопросам системы здравоохранения.

При разработке закона использовался международный опыт. В целях правового регулирования клинических исследований были применены положения Таллинской хартии по укреплению систем здравоохранения, Московской декларации по неинфекционным заболеваниям и здорового образа жизни, Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, Директивы Европейского парламента и Совета ЕС в отношении лекарственных препаратов для человека.

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