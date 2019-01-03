Президент РК подписал закон о кинематографии и поправки к нему

Закон кардинально изменит все действующие механизмы дальнейшего развития национального кино.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О кинематографии", направленный на установление правовых основ в сфере кинематографии, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Закон кардинально изменит все действующие механизмы дальнейшего развития национального кино.

В первую очередь документ направлен на поддержку производства национальных фильмов, а также на обеспечение широкого проката национального кино.

Предусматривается выход казахстанского кино на международный рынок, в том числе за счет совместного кинопроизводства и создания продукции с ведущими кинокомпаниями мира.

Другой не менее важной составляющей закона является создание при Правительстве РК Фонда поддержки национального кино в форме некоммерческого акционерного общества.

Деятельность данной организации будет направлена на аккумулирование и распределение бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых на кинопроизводство, прокат, показ и дальнейшее продвижение национальных фильмов.

Также предусматривается введение новой модели госфинансирования национального кино и возвратность затраченных государством средств.

В соответствии с нормами, лица, получившие финансовую господдержку на производство социально значимых фильмов до 100%, будут обязаны осуществлять отчисления в Фонд поддержки кино с доходов от проката в объеме 20%. Остальные получатели будут возвращать финансовые средства в объеме, соразмерном процентному соотношению финансовой поддержки. Все возвратные средства будут направлены Фондом на производство новых проектов, что позволит снимать большее количество картин. Конкретный алгоритм возвратности будет утвержден подзаконным актом.

Главой государства таже подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии", направленный на приведение законодательства в соответствие с законом "О кинематографии".

Данный документ разработан в соответствие с основным проектом закона и направлен на установление общественных отношений, возникающих между физлицами, юрлицами, органами госвласти и местными исполнительными органами. Им предлагается внесение изменений и дополнение в Налоговый кодекс, которые предусматривают применение налоговых преференций для производства и проката национальных фильмов, а также в ряд законов в части исключения дублирующих норм и приведения в соответствие с основным законопроектом.

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