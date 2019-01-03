Подсудимые по делу об убийстве Дениса Тена не признают вину

Кудайбергенов и Киясов признали вину в краже, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое.

На главном судебном разбирательстве подсудимые по делу об убийстве Дениса Тена не признали своей вины в убийстве, передает корреспондент МИА "Казинформ" из зала суда.

На заседании суда прокурор зачитал обвинительный акт. Как выяснилось, подсудимый Арман Кудайбергенов был причастен к трем эпизодам краж автозеркал. Последняя закончилась убийством известного фигуриста Дениса Тена.

"В районе, где произошло происшествие, подсудимые оставили свою автомашину возле ресторана Достык и пошли пешком. Владелец машины увидел незнакомцев, которые снимали зеркала. Однако, оказавшаяся рядом Толыбаева не успела предупредить Кудайбергенова и Киясова" - зачитал в суде прокурор Куандык Досов.

В свою очередь, Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признали вину в краже, но не согласились с обвинениями в убийстве и разбое. Подсудимая Жанар Толыбаева сообщила, что она не была на месте преступления.

"Как говорится в обвинительном акте, я не была в семи метрах от них. Если бы я была рядом, возможно, я успела бы предупредить их. Но я не видела, как пырнули ножом автовладельца. И я не знала о намерениях своих знакомых об убийстве",- сказала Ж.Толыбаева.

В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве знаменитого фигуриста Дениса Тена.

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