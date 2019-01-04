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ДТП в Алматы: пятеро пострадали, один скончался

Столкнулись два автомобиля.

Фото : Zakon.kz4 января 2019, 02:02

В ночь на 4 января в Алматы произошло столкновение двух автомашин, пострадали пять человек, один человек скончался, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла в Малой Станице, на пересечении улиц Татибекова и Ахундова. Судя по характеру повреждений, автомобиль Toyota Highlander протаранил правый бок Toyota Windom. Вместе эти автомобили вылетели на полосу встречного движения, только на противоположном конце дороги они смогли наконец остановиться.

По одной из версий, Highlander ехал по Татибекова на север, Windom - на юг, с поворотом на Ахундова.

По предварительным данным, пятеро пострадали. Водитель Toyota Windom скончался.

В Toyota Highlander спидометр замер на отметке 120 км/ч.


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