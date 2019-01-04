Совмещающие работу фрилансеры освобождены от уплаты обязательных пенсионных взносов

При этом за ними сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе. Они могут самостоятельноотчислять ОПВ в свою пользу.

Фрилансеры, совмещающие работу и имеющие трудовые договоры, освобождаются от уплаты обязательных пенсионных взносов. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты, передает Zakon.kz.

Как поясняется, законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам занятости населения" от 27 декабря 2018 года внесены поправки, направленные на упрощение процедуры уплаты обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

Изменения учитывают мнение большинства представителей данной категории работающих граждан, представителей депутатского корпуса и ряда юридических лиц, практикующих привлечение фрилансеров для проведения отдельных видов работ/услуг.

"Для реализации принятых законодательных поправок в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в соответствующие Правила. С момента принятия изменений в них граждане, совмещающие трудовую деятельность как наемного работника (то есть в рамках заключенных индивидуальных трудовых договоров) и выполняющих работы/услуги по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будут освобождены от обязательств по уплате ОПВ с доходов по договорам ГПХ", - сообщили в ведомстве.

За физических лиц, выполняющих работы/услуги по договорам ГПХ, ОПВ будут уплачивать юридические лица, индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой. Они и выступают налоговыми агентами, исчисляющими и уплачивающими индивидуальный подоходный налог за фрилансеров.

При этом за физическими лицами, выполняющими работы/услуги по договорам ГПХ, сохраняется право участвовать в накопительной пенсионной системе. Они могут самостоятельно отчислять ОПВ в свою пользу.

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