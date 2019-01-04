Индивидуальные пенсионные счета будут открываться автоматически в ЕНПФ

Пенсионные счета будут открываться автоматически на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса.

Процедура открытия индивидуального пенсионного счета (ИПС) в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) для новых вкладчиков обязательных пенсионных взносов (ОПВ) упрощается. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты, передает Zakon.kz.

"Если в соответствии с действующим законодательством (до внесения изменений от 27 декабря 2018 года) для открытия ИПС в ЕНПФ физическим лицам было необходимо лично обращаться в отделения ЕНПФ с заявлением об открытии ИПС за счет ОПВ, то по новому механизму ИПС в ЕНПФ для новых вкладчиков будет открываться автоматически, на основании первого поступившего в ЕНПФ взноса", - сообщили в министерстве.

Как поясняется, механизм по "беззаявительному" открытию ИПС за счет ОПВ заработает с момента введения в действие изменений в Пенсионные правила Единого накопительного пенсионного фонда, принятие которых предполагается в первом квартале 2019 года.

При этом все необходимые сведения о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность вкладчика по ОПВ, о месте постоянного проживания и др., ЕНПФ будет получать из информационных систем государственных органов.

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