За взятку задержан чиновник Министерства общественного развития

Взятка в 1,9 млн тенге предназначалась за покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации.

На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил о задержании чиновника из Министерства общественного развития РК за взятку в 1,9 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астане задержан председатель Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК, который при пособничестве руководителя управления экономики и финансов комитета получил взятку в размере 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации", - сказал он.

По его словам, глава комитета уже дал признательные показания.

"Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится досудебное расследование", - уточнил А. Бердалин.

При этом имен и фамилий директор департамента Нацбюро не стал разглашать.

Оксана Скибан, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!