Жители Семея рискуют утонуть в мусоре

Вывозить мусор, накопленный за четыре дня, почему-то никто не торопится.

Уже четыре дня в городе не вывозят бытовые отходы. Люди говорят: запах стоит непередаваемый, а ставшие уже стихийными свалки во дворах оккупировали бродячие собаки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Люди в недоумении: их дворы переполнены бытовыми отходами. Но вывозить мусор, накопленный за четыре дня, почему-то никто не торопится. Вероятно, все дело в новом законе об экологии. Согласно документу, теперь на полигон нужно привозить заранее отсортированные отходы. Под запретом пластик, стекло и бумага.

Бизнесмены должны сортировать мусор сами или же платить за это другим. Вот только делать этого пока никто не хочет. В Семее из 12 работающих компаний только треть подготовилась к новым стандартам. Остальные разругались с чиновниками и обвинили их в предвзятости и монополии. Оказалось, пока частники отказываются работать, госкомпания собирается предоставлять услуги сама.

- Мы будем убирать, затем наши те компании, которые сегодня не заключили договоры, они докажут свою состоятельность, будут работать. Мы будем перед ними ставить вопросы, чтобы они начинали развивать свою материальную базу. Нужны новые машины, нужны новые контейнеры. Монополизировать это нельзя. Потому что монопольное право сразу завтра, ну не завтра, а образно говоря через три-четрые года, они будут нам диктовать условия, городу. И тарифная политика, и другое. Нельзя. Тут надо разделять… И властвовать, да, - говорит аким города Семей Ермак Салимов.

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