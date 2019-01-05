Вознесенский собор в Алматы откроют к Пасхе

Работы по внешней отделке собора почти завершены.

Реставрация Вознесенского кафедрального собора в Алматы завершится к Пасхе. Об этом на пресс-конференции сообщил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр, передает МИА "Казинформ".

Как отметил митрополит, работы по внешней отделке собора почти завершены.

"Впервые за 110 лет мы приступили к серьезной реставрации этого удивительного памятника Алматы. На 95% выполнена внешняя отделка, перекрыты купола, сделана кровля из меди, отремонтированы несущие конструкции и стены, заменены повреждённые, неподдающиеся восстановлению элементы здания, восстановлены окна. Летом была начата роспись сводов и стен, которые создаются российской артелью мастеров-изографов из города Палеха, возглавляемой одним из лучших специалистов в мире по стенной живописи, членом Союза художников России Владимиром Куриловым. Реставрация продолжается, но те, кто посетят храм в праздник Рождества, хотя бы частично смогут увидеть результат этой сложной, кропотливой работы", - отметил митрополит Александр.

Для реставрации собора привлекались художники и архитекторы из России, Франции и Германии. А на объектах трудились более 100 рабочих. Реставраторы применяли самые лучшие современные технологии, при этом учитывая технологии древних зодчих.

"С некоторой условной долей собор построен без единого гвоздя. Когда строили храм, были применены технологии деревянного зодчества. Есть такое понятие "ласточкин хвост", то есть все соединительные элементы храма были построены по этой технологии. Но деревянные гвозди, конечно же, используются. По поручению Президента РК, реставрация проходит под серьезным контролем лучших специалистов мира. Мы привлекали французов, немцев, реставраторов из России. Лучшие умы Казахстана трудились на тем, чтобы все те проблемы, которые были в соборе, решались в соответствии с современными технологиями, чтобы он простоял еще столько же", - добавил глава православной церкви. Также он сообщил, что реставрация кафедрального собора проводится на пожертвование православных верующих Казахстана и меценатов из разных стран.

Первая масштабная реставрация Свято-Вознесенского кафедрального собора началась в июле 2017 года.

Вознесенский собор в Алматы - один из самых высоких в мире православных деревянных храмов, построенный с 1904 по 1907 годах Андреем Зенковым. Оригинальные конструкции высотного здания (до 54 м) обеспечили надежность сооружения во время землетрясения 1910 года. Оно было построено целиком из деревянных деталей, соединенных друг с другом металлическими крепежными изделиями.

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